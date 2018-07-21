AYM: Protestoya ceza hak ihlali
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Adana’da lise ikinci sınıf öğrencisi üç çocuğun hükümeti protesto için yapılan gösteri yürüyüşüne katıldıkları için gözaltına alınıp, üç yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali” olduğuna karar verdi.
AYM örnek kararında, çocuk mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına ve üç başvurucuya ayrı ayrı net 4’er bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, olay tarihinde lise ikinci sınıf öğrencisi olan
1997 doğumlu K.K.S, U.Ş ve N.T.Ş 13 Aralık 2014’te Başbakan’ın Adana’ya gelişi nedeniyle düzenlenen basın açıklaması ve gösteri yürüyüşüne katıldılar. Çocuklara Adana 4. Çocuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Çocuk mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten 3 ay 10’ar gün hapis ve üç yıl süreyle denetime tabi tutulmaları kararı verdi. Bunun üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundular.
AYM de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine 12 Haziran’da oybirliği ile karar verdi. AYM gösterinin barışçıl olup olmadığı, kamu düzeninin bozulup bozulmadığının mahkeme kararları ve polis tutanaklarında değerlendirilmediğini vurgulayarak şöyle dedi:
CAYDIRICI ETKİSİ VAR
“Üç yıl süreyle denetimli serbestlik altına alınan sanıkların başka bir suç işleyip mahkum olmaları halinde ceza alma ihtimalleri bulunmaktadır. Dolayısıyla başvurucular katıldıkları bir barışçıl gösteri nedeniyle üç yıl boyunca bir ceza tehdidine maruz kalacak ve bundan sonra herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılıp katılmama yönünde kararın caydırıcı bir etkisi olacaktır. Sonuç olarak başvuruda, başvurucuların üç yıl denetimli serbestlik altına alınmasının Anayasa’nın 34/2 fıkrasında yer alan kamu düzeni meşru amacının sağlanması için gerekli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle