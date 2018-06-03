'AYM kendi içtihadını uygulamıyor'

Iğdır’da partisinin düzenlediği mitingde konuşan Buldan, dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı adayının cezaevinde olamayacağını belirterek, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi kendi içtihadını uygulamıyor, karar vermiyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün meydanlarda Demirtaş için 53 kişinin katili olarak bahsediyor. Demirtaş’ın davaları özgürlük davalarıdır, düşünce davalarıdır. İnsanları kandırıyor. Cesaretin varsa Selahattin Demirtaş’ı çıkart karşına yüzleş onunla. AKP ve MHP ittifakı Kürt halkının unutmayacağı bir ittifaktır.”