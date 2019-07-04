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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AYM kararı: Yunan vatandaşına miras hakkı

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AYM kararı: Yunan vatandaşına miras hakkı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türk vatandaşlığını kaybeden ve ülkeler arasında karşılıklılık bulunmadığı gerekçesiyle mirasçı kabul edilmeyen kişilere yönelik önemli bir karara imza attı. AYM 1’inci Bölümü, Türk vatandaşlığını kaybeden Yunanistan vatandaşı Ioanis Maditinos’un mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

ÖRNEK NİTELİĞİNDE

AYM’nin Türk vatandaşlığını kaybeden Yunan vatandaşının mirasçı sıfatıyla mülkiyet hakkını tanıyan kararı örnek niteliği taşıyor. İhlal kararı gereği, Maditinos mirasçı sıfatıyla Hazine’ye devredilen İstanbul’daki taşınmazını dava yoluyla geri alabilecek. Karar, benzer Türk vatandaşlığını kaybeden Yunanlılar yönünden bu şekilde mirasçılık yolunu açıyor. Kararın bir örneği, takdiri AYM’ye bırakan Adalet Bakanlığı’na da gönderildi.

AYM kararına göre Maditinos, Türk makamlarından izin almadan kendi isteğiyle Yunanistan vatandaşlığına geçtiği için 1986’da Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Amcası Tanaş Maditinos 1996’da hayatını kaybedince ailenin tek mirasçısı oldu. Maditinos, 1997’de Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesi’nden mirasçılık belgesi istedi. Mahkeme 9 Haziran 1997’de talebi kabul etti. Ancak Hazine tarafından 27 Ekim 1997’de açılan dava sonucu mirasçılık belgesi 28 Aralık 2001’de iptal edildi. Karar Yargıtay’ca onanarak 14 Kasım 2002’de kesinleşti. Maditinos, 12 Nisan 2013’te, bu defa Hazine’nin mirasçılık belgesinin iptali talebiyle dava açtı. Mahkeme, bu davayı “ülkelerarası karşılıklılık ilkesini” gerekçe göstererek, reddetti.

YENİDEN YARGILAMA

Maditinos, 8 Haziran 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, “Ülkeler arası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesiyle mirasçı kabul edilmeyerek mülkiyet hakkının ihlal edildiğini” savundu. AYM, 8 Mayıs’ta oybirliğiyle Maditinos’un mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. İhlal kararı yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.

KANUNİ DAYANAĞI YOK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararlarına atıf yapan AYM kararının sonuç bölümünde şöyle denildi: “Sonuç olarak somut olay bağlamında derece mahkemelerinin olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan kanun hükümleri çerçevesinde karşılıklılık ilkesi yönünden Yunanistan’da Türk vatandaşlarının miras yoluyla mal edinemedikleri yönünde açık bir tespit olmamasına rağmen mirasçılık belgesinin iptal edilmesinin kanuni dayanağını makul ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyamadıkları anlaşılmaktadır. Varılan sonuca göre müdahalenin meşru bir amacının veya ölçülü olup olmadığının değerlendirilmesine gerek görülmemiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

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