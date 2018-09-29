AYM kararı: Yaşam hakkı ihlal edildi
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, Agos gazetesi yazarı Baskın Oran’ın azınlık ve kültürel haklar alanındaki çalışmalarından dolayı aldığı ölüm tehditleri üzerine ‘yargılama sürecinin 6 yıl sürdüğü ve sanığın caydırıcı bir şekilde cezalandırılmadığı’ şikâyetini yerinde buldu.
AYM, Oran’ın yaşam hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve 27 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
YARGISAL TEPKİ ETKİSİZ
AYM yaşam hakkını koruyan, ifade özgürlüğüne vurgu yapan örnek kararında, Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu’nun kamuoyuna mal olmasından sonra Oran’ın, genel kabulün dışındaki görüşleri dolayısıyla yürütülen karşıt kampanyanın ‘öznesi’ haline getirildiği, başvurucu yönünden güvenli bir yazı ortamının ortadan kalktığı belirtildi. Kararda, “Yaşam hakkının ihlal edildiği şikâyetlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda yargısal tepkinin etkisiz kaldığı kabul edilmiştir” denildi.
AYM kararına göre, Oran’ın, Başbakanlık Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Alt Komisyonu Başkanlığı sırasında ‘Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu’ 1 Ekim 2004’te kabul edildi. Bu rapor tartışma yaratırken Oran ölüm tehditleri aldı. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma ve yargılama yıllarca sürdü. Sanığa verilen 1 yıl 8 aylık ceza da hükmün açıklanması yoluyla geri bırakıldı. Baskın Oran, 3 Nisan 2014’te AYM’ye yaşam hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu.
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