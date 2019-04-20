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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM kararı: Araca drift cezası iptal

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AYM kararı: Araca drift cezası iptal

Anayasa Mahkemesi, (AYM) Karayolları Trafik Kanunu’ndaki, aracın sahibi olmayan sürücünün spin ve drift hareketleri yapması durumunda araçların 60 gün süreyle trafikten men edilmesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ışığında bu durumlarda araç sahibine trafikten 60 gün süreyle men cezası kesilemeyecek.


Bursa 3. İdare Mahkemesi ile Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa aykırılık iddiasıyla düzenlemeyi AYM’ye taşıdı. İptal başvurularında, araç sahibiyle araç sürücüsünün farklı kişiler olabileceği, kural gereği uygulanacak yaptırımın sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda cezanın şahsiliği ve hukuk devleti ilkeleriyle çelişeceği, mülkiyet hakkının da kısıtlanacağı savunuldu.

BAŞKASININ FİİLİNDEN CEZALANDIRMAK

AYM’de 14 Mart’ta Karayolları Trafik Kanunu’nun 67. maddesindeki, kuralı “sürücülerin araç sahibi olmadığı durumlar” yönünden inceledi. AYM’nin oy çokluğuyla iptal kararı özetle şöyle: “Aracın kullanımını başka bir kimseye bırakanın ya da hukuki ilişki çerçevesinde aracı sürücüye teslim eden araç sahibinin, sürücünün aracı kurallara aykırı şekilde kullanması nedeniyle idari bir cezaya maruz kalması, başkasının fiilinden dolayı cezalandırılması sonucunu doğurmaktadır. Araç sahibinin bu gibi hallerde sürücünün manevra kullarına uymayacağını önceden bilmesi veya bunu denetleyebilmesi beklenebilecek bir durum değildir. Aracı manevra kurallarına aykırı şekilde kullanan araç sahibi olmayan sürücünün fiili nedeniyle aracın trafikten de men edilmesi, fiili işlemeyen araç sahipleri yönünden cezaların şahsiliği ilkesini ihlal etmektedir.”

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