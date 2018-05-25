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    AYM gösteri-yürüyüş hakkını genişletti

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    25.05.2018 - 01:28 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi, 20 dakika yol kapatan beş göstericiye verilen idari para cezasını ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali’ saydı. Mahkeme ‘katlanılabilir’ bu tür eylemlere ceza verilmemesi gerektiğine hükmetti.

    ANAYASA Mahkemesi (AYM), Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını genişleten bir karara imza attı.

    AYM 2. Bölümü’nün kararına göre 6 Mayıs 2014’te, Eskişehir’de Deniz Gezmiş anmasına katılan R.G.E., S.Ş., A.U.’ya yolu trafiğe kapattıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 356 lira trafik idari para cezası verildi. E.Y., ve B.G.’ye ise tramvay yolunu kapatarak valilikçe yasaklanmış yerde yürüyüş ve basın açıklaması yapmaktan dolayı ‘emre aykırı davranış’ nedeniyle ayrı ayrı 189 lira idari para cezası kesildi. Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği, idari para cezalarının iptali talebini reddedince beş gösterici, AYM’ye bireysel başvuruda bulundular.

    YENİDEN YARGILAMA
    AYM, 19 Nisan tarihli kararıyla oybirliğiyle ihlal ve yeniden yargılamaya karar verdi. AYM kararında, 20 dakika gibi kısa bir süreliğine yolun kapatılması eylemi sırasında, bir ambulansın yolunu değiştirdiği, yakında alternatif yollar olduğu vurgulanarak, başkasının hak-özgürlüğünü sınırlandıracak derecede yol kapatmadan bahsedilmeyeceği belirtildi.

    AYM, eylemin, kamu düzenini bozmadığını vurguladı, “barışçıl, kabul edilebilir sınırda ve katlanılabilir” olduğuna ve “demokratik toplumda” ceza verilmemesi gerektiğine hükmetti. İhlal kararının bir örneği yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Biri emekli, dördü üniversiteli beş başvurucunun para cezaları yeniden yargılamada iptal edilip geri ödenecek. AYM, bu örnek kararıyla benzer şekilde toplantı-gösteri yürüyüşü yaptıkları, trafiği kapattıkları gerekçesiyle ‘emre aykırı davranış’ ve ‘trafik idari para cezası’na çarptırılan gösteri hakkı mağdurlarına bireysel başvuru yoluyla yeniden yargılama ve cezalarını iptal ettirme yolunu açtı.

    Etiketler: gösteri yürüyüş hakkı , gazetehaberleri , gündem
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