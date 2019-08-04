AYM erişime engel kararını kaldırdı
ANAYASA Mahkemesi (AYM), Vodafone’un başvurusu üzerine yerel mahkemenin verdiği erişimin engellenmesi kararını “ifade ve basın özgürlüğü ihlali” olarak gördü.
AYM’nin, ‘btdunyasi.net internet sitesi genel yayın yönetmeni Kemalettin Bulamacı’nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporlarında yer alan halka açık telekomünikasyon şirketlerinin rakamlarının, şirketlerin açıkladığı rakamlarla örtüşmediğinin savunulduğu, 3 yıl önceki “BTK’nın Vodafone tutarsızlığı, devleti maddi kayba uğrattı mı?” başlıklı haberine erişimin engellenmesini kaldıran 4 Temmuz tarihli kararı özetle şöyle:
BİR NEVİ GÖZETLEYİCİ GÖREVİ
“Yazı konusunun, sermayesi halka açık bir şirketin vergiye tabi geliri ile ilgili olduğu ve şirketin vergi yükümlülüğü bağlamında bir nevi gözetleyici görevini yerine getirdiği değerlendirilebilir. Dolayısıyla başvurucunun yürüttüğü faaliyetin geleneksel gazetecilik faaliyetine yakınlığı gözetildiğinde basın özgürlüğü güvencesinden yararlanması gerektiği kabul edilmelidir.
ÇIPLAK RESİM VE VİDEO ÖRNEĞİ
Anayasa Mahkemesi internet yayınına erişimin engellenmesi tedbirinin alınmasını ancak görünüşte haklılık veya ilk bakışta (prima facia) haklılık varsa meşru kabul etmekte ve bu usulün ancak internet yayınının kişilik haklarını apaçık bir şekilde ihlal ettiğinin daha ilk bakışta anlaşıldığı durumlarda işletilebileceğini belirtmektedir. Buna göre bir kimsenin çıplak resimlerinin veya video görüntülerinin yayımlanması gibi kişilik haklarının ihlal edildiğinin daha ileri bir inceleme yapılmaya gerek olmaksızın ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesinde öngörülmüş olan istisnai usul işletilebilir. İlk bakışta ihlal bulunmayan hâllerde kişilik haklarının korunması için genel hukuk ve ceza yollarına başvurulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
KAMUSAL MENFAATLERLE İLGİLİ
Mobil operatör sıfatıyla ülkede faaliyet gösteren ve hisseleri halka açık olarak işlem gören üç şirketten biri olan müşteki ile ilgili haberlerin bilgilendirme değerinin yüksek olduğu tartışmasızdır. Üstelik haberde, kamunun önemli bir gelir kaybına uğratıldığı ileri sürülerek ilgili kamu kurumlarından söz konusu durumun araştırılması talep edilmektedir. Bu yönüyle anılan haberin kamusal menfaatlere ilişkin olduğu ve haberin yayımlanmasının kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda kuşku bulunmamaktadır. Hâkimlik, müştekinin iddialarına ilişkin daha ileri bir inceleme yapmadığı gibi ticari itibara yönelik zararı da somutlaştırmamıştır. Anayasa Mahkemesi, habere ve sosyal medya paylaşımlarına erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.”
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