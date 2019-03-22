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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih POYRAZ/DHA
22.03.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

AYM'den 5 siyasi partiye suç duyurusu!

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AYM'den 5 siyasi partiye suç duyurusu!

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi hakkında, mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.  

Anayasa Mahkemesi’nin bazı siyasi partilerin 2016 ve 2017 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Birlik Partisinin 2016 ve 2017 yılları ile Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin 2017 yılına ait hesapları AYM tarafından incelemeye alındı. Yapılan mali denetimler sonucu, Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel merkezlerinin adı, geçen yıllara ait kesin hesaplar ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği saptandı.

Türkiye İşçi Partisi ve Evrensel Yol Partisinin 2017 yılında sahip olduğu taşınmaz ve değeri 100 TL'yi aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi de göndermedikleri tespit edildi. Ayrıca, Milliyetçi Türkiye Partisi ile Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.

Anayasa Mahkemesi, bu sebeplerden bahsi geçen partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve aynı Kanun'un 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme, aynı zamanda 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıllara ait hesaplarının kabul edilemeyeceğine hükmetti.

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