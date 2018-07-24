'Ayıbın giderilmesini bekliyoruz'

HUKUKU ASKIYA ALAN KARAR

“TBMM’nin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Saray rejimi altında hukukun, kuvvetler ayrılığının, Anayasa’nın olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Böyle bir tablo içinde hiç kimse kendisini güvende hissedemiyor. En çarpıcı örneğini en son Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’yla ilgili verdiği kararda gördük. Karar, siyasetin talimatı altında verilmiş bir karardır. Hiçbir hukukçu böyle bir kararın altına imza atamaz. O kararın altındaki muhalefet şerhinde imzası olan hâkim, hukukun vicdanını savunmuştur. Ancak karar bir bütünüyle Anayasa’yı yok sayan, hukuku askıya alan bir karardır.

Yasama organı, Anayasa’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin geçici madde düzenlenirken, TBMM Anayasa Komisyonu raporunda bugün Meclis Başkanvekili, o zaman Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, ‘Bu arkadaşlar yeniden milletvekili seçildiğinde, yeniden dokunulmazlığı kazanacaktır’ demiştir. Bu konuşma Anayasa Komisyonu raporuna geçmiştir. Komisyon raporları yargı organlarının yorum yaparken dayanmaları gereken raporlardır, TBMM’nin iradesini gösteren raporlardır. Yasama organı bu iradeyi ifade etmesine rağmen mahkeme buna uymamakla, yasama organının iradesine de ipotek koymuştur.

Bir benzeri uygulama Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem’le ilgilidir. Aynı şekilde yargı eliyle rehin alınmaların sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Demokrasiyi ve hukuku buna karşı kararlı şekilde savunacağız. Hukukun üstünlüğünü sağlayamazsınız siyasetin etkin olarak sorun çözeceği bir tablo yaratamazsınız. Biz hukukun üstünlüğüne inanan, cesaretli yargıçların tamamen tükendiğini düşünmüyoruz. İtirazı (Berberoğlu’nun itirazı) 17. Ceza Daire dosyayı görüşecek. 17. Ceza Dairesi’nden bu hukuk ayıbını gidermesini bekliyoruz. Yasama organının iradesine konulan bu ipoteği ve kelepçeyi çözmesini bekliyoruz.

HEP BERABER İZLEYECEĞİZ

(Enis Berberoğlu’nun durumu için CHP’nin bir eylem planı var mı?) Sorun sadece Berberoğlu’nun tahliye sorunu değil. Türkiye’de hukuku, adaleti, demokrasiyi ve Anayasa’yı hâkim kılma sorunudur. Sorunun çapı çok daha büyüktür. Bu istikrarlı ve sürekli bir demokrasi mücadelesini gerektiren bir süreçtir. Bu demokrasi mücadelesinde atılması gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız. Bu konuda önümüzdeki süreçte adım adım ne yapacağımızı hep beraber izleyeceğiz.”