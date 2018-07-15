Ayı tutanağı

ANKARA’da aracıyla seyir halinde olan Ali Pekyürek sabaha karşı saat 04.50’de Karaşar-Kıbrıscık mevkisinde anne ayı ile 3 yavrusunun yoldan geçtiğini fark etti. Pekyürek, aracını durdurarak ayı ile yavrusunun geçişine izin vermek istedi ancak o sırada anne ayı, yavrularını koruma refleksi ile duran araca saldırdı. Aracın sağ ön kısmı, ön kaput, ön panjurunda hasar oluşan ve panikleyen Pekyürek, gaza basarak uzaklaştı.



HEMEN JANDARMAYA GİTTİ

Ayı saldırısıyla büyük panik ve korku yaşayan Pekyürek, ilçe merkezine vardığında aracında büyük hasar oluştuğunu gördü. Jandarmayı arayarak, “Yolda ayı saldırısına uğradım, aracımda büyük hasar oluştu. Bunu tutanak altına almak istiyorum” dedi. Aracın bulunduğu otoparka giden jandarma ekibi, ayı saldırısıyla ilgili tutanak tuttu. Pekyürek, tutanağıyla birlikte kaskosunu yaptırdığı sigorta şirketine başvurarak zararın karşılanması istedi. Sigorta şirketi, zararı karşıladı.



‘1 ADET AYININ SALDIRISI’

Jandarmanın hazırladığı tutanak imlası ve anlatımıyla şöyle: “10-07-2018 günü saat 12.00’de müracaatta bulunan Ali Pekyürek 120.....T.C kimlik numaralı Ş...ve K....’den olma 28-07-1978 tarihi Beypazar doğumlu şahıs 10-07-2018 günü saat 04.50 sıralarında Ankara, Beypazarı Karaşar Mahallesi Nallıkaşı Mevkii Kıbrıscık İlçesı-Karaşar mahallesi yol ayrımında kullandığı 34...plakalı Peugeot marka otomobiliyle seyir ederken 1(bir) adet ayının saldırısına uğradığını, kendisinin korku içinde kaldığını, ayının aracın sağ ön kısmına saldırdığını, kendisinin panik içinde kullandığı aracı ile olay mahallinden uzaklaştığını, kendisinde herhangi bir yaralamanın olmadığını, ancak 34 .... plakalı aracında hasar olduğunu belirterek aracın kaskosundan yararlanmak istediğini, maddi hasar oluşan aracının Beypazarı Belediyesi Otoparkı’nda park ettiğini belirtmiştir. Beypazarı Belediyesi Otoparkı’na gidilerek, park vaziyette bulunan 34 ... plakalı otomobil kontrol edildiğinde, aracın ön panjur, ön tampon sağ ön çamurluk ve sağ ön farında ağır hasar oluştuğu, ayrıca ön kaputunda aracın ön camına doğru kayma olduğu görülmüştür. Aracın hasar gören ön tampon ve ön panjur kısmında ‘ayı’ kılı olduğu değerlendirilen kılların olduğu tespit edilmiştir. 10-07-2018 günü saat 13.00.”