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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat AYDIN/DHA
17.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti

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Ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti

ERZURUM’un Olur ilçesinde ayı saldırısından köpekleri sayesinde kurtulan Mete Esen (26), sadık dostlarını ödüllendirdi. Köpekleri için keçi kesen Esen, "Onlara helal olsun" dedi.

Olay, 12 Kasım günü Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi Taşkın ile birlikte arazide hayvanlarını otlatan Mete Esen, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kurtulmak için ağaca tırmanırken, ayının sol bacak ve kolundan yakaladığı çoban Esen’in imdadına köpekleri Karabaş, Zalım ve Muro yetişti. Esen, özellikle Karabaş’ın yoğun mücadelesi sayesinde ayının pençelerinden kurtulmayı başardı. Ayı kaçarken, ağabeyinin yanına gelen Taşkın Esen, sağlık ekiplerine haber verdi. Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mete Esen, eve döndüğünde köpeklerine ziyafet çekeceğine söz verdi.

Sol bacağı ve sol kolundan yaralanan Mete Esen, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine dönen Esen, köpeklerine sarılıp, onlara teşekkür etti. Esen, verdiği sözünü yerine getirmek için keçilerinden birini kesip, etini köpeklerine elleriyle yedirdi.

Hayatını sadık dostlarına borçlu olduğunu belirten Mete Esen, Karabaş’a sarılarak, "İşte beni ayının elinden kurtaran köpeğim budur. Ayı saldırdığında Karabaş’a seslendim. Hayatımı köpeklerime borçluyum. Onlara helal olsun" diye konuştu.

Ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti


Ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti

Ayı saldırısından kurtaran köpekleri için keçi kesti


 

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