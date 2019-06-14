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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.06.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Ayı rehin aldı, bir saat kâbusu yaşadılar...'Polisler gelmese ölüyorduk'

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Ayı rehin aldı, bir saat kâbusu yaşadılar...'Polisler gelmese ölüyorduk'

Kastamonu’da 2 yavrusuyla birlikte gezintiye çıkan anne ayı, orman kesiminde çalışan üç orman işçisini 'rehin' aldı. Ayının saldırma ihtimalinden korkan ve 1 saat ayıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçileri ise polis ekipleri kurtardı. 

Olay, Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi’nde meydana geldi. Üç orman işçisi, ormanlık alanda kesime gitti. Ormanlık alanda kesim işi ile uğraşan üç işçinin bulunduğu alana bir süre sonra iki yavrusuyla birlikte anne ayı geldi. Yanında yavruları ile birlikte anne ayıyı gören işçiler, büyük panik ve korku yaşadı. Yanında yavruları varken ayının daha da saldırgan olabileceğini düşünen işçiler, ıslık çalarak, bağırarak ve motorlu testereyi çalıştırarak anne ayıyı ve yavrularını bulundukları alandan kaçırmak istedi ama bunda başarılı olamadı. Kesim yaptıkları alanın ön kısmına kadar gelen ve işçilerin bölgeyi terk etmelerine müsaade etmeyen ayılar, işçilerin yavrularına zarar verebileceğini hissetti. Ayı yol güzergahında olduğu için alandan ayrılamayan işçiler, yaklaşık 1 saat boyunca ayı ve yavrularını kaçırmak istedilerse de bunda başarılı olamadı. 

POLİSLER GELDİ, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine ayının rehin tuttuğu işçiler, önce jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Ancak kesim yapılan alanın polisin sorumluluk bölgesinde olduğundan dolayı jandarma ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrasında kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, havaya ateş ederek anne ayı ve yavrularının işçilerin bulunduğu alandan uzaklaşmasını sağladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle beraber yaklaşık 1 saatten beri ayının bırakmadığı işçiler ise rahat bir nefes alarak ilçeye geri döndü. 

Orman kesiminde çalışan işçi Mustafa Er, “Ormanda testere ile odun keserken arkadaş birden üzerime atladı. Abi ayı geldi dedi. İlk önce küçük bir ayı ile karşılaştık. Ondan sonra ikincisi ortaya çıktı. Annesi arkadan bağırmaya başladı. Bir anda korktum ve ben de bir şey yapamadım. Hemen motora koştum ve motoru çalıştırdım. O anda etrafımız sarıldı. Ne yapacağız diye düşündük. Motor sesine biraz çekildi. Ama yavrular gitmeyince annesi peşimizden ayrılmadı. Orada bayağı mücadele verdik. Traktör geldi. Traktörün içine girdik. Büyük ayı yolda kaldı. Yavru ayıları bir türlü uzaklaştıramadık. Ondan sonra polisi ve jandarmayı aradık. Sağ olsun geldiler ama biz 1 saat orada rehin kaldık. Ölebilirdik de her şey olabilirdi. Polis ekipleri bizleri bulana kadar üzerimize de gelebilirdi. Anne ayı yavrusunu öldüreceğimizi düşünerek bize de saldırabilirdi. Polisler, havaya ateş ederek bizleri ayılardan kurtardı. Anne ayı ve yavruları kaçtı. Bunların bu şekilde gelmeleri bizleri çok tedirgin etti. Köylüden yardım geldi. Polisleri getirdiler” dedi. 

“POLİS BİZLERİ KURTARMASA ÖLÜYORDUK” 

Orman kesiminde çalışan işçi Ceyhun Özdeş ise “Arkadaşlarla beraber ormanda kesim yapıyorduk. Ben traktörle aşağıya geldim. Yukarıya geri geldiğimde ağabeylerim ayılarla karşılaşmışlar. 3-4 tane ayı gördüm. Ondan sonra polisimizi aradım. Polisi aradıktan sonra 1 saat sonra geldiler. Polisler olmasa biz kurtulamazdık. Ayıyı gördüm. Ben tek zannetmiştim. Üzerine gitmeye başladım. Baktım yanında 2 tane yavru. Anne ayılar yanında yavrular varken daha sert olur. Yani zor kurtulduk. Polis olmasa” diye konuştu.

“AYI, OKUL SERVİSİ ÖNÜNE ÇIKTI”

Okul servisi taşımacılığı yapan Öncay Ersoy da, “İlçemizde esnaflıkla uğraşmaktayım. Yaz aylarının başlamasıyla beraber ayılar ilçemizde çoğalmaya başladı. Bugün ormanda çalışan 3 arkadaşımızı ayıların sıkıştırdığını ve polis yardımıyla kurtulduğu haberini aldık. Dün öğrenci servisi geri dönüşünde büyük bir ayı ile bende karşılaştım. 5 dakika falan büyük ayının yoldan gitmesini bekledim. Sanki insanlardan artık korkmuyorlar. İlçemizde de sık sık görülmeye başladı. İnsanlarımız arasında korku olmaya başladı” şeklinde konuştu. 

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