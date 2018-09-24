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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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24.09.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Ayhan Sicimoğlu hangi tür programlarıyla ünlüdür?

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Ayhan Sicimoğlu hangi tür programlarıyla ünlüdür?

Ayhan Sicimoğlu, son zamanlarda televizyon ekranlarında gezi programlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Yazar, müzisyen, radyocu ve TV programcısı gibi yetkinliklere sahip olan Ayhan Sicimoğlu, dünya turu yaptığı gezi programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkıyor. İşte, gezi ve seyahat programlarıyla ünlü Ayhan Sicimoğlu hakkında bazı bilgiler

Ayhan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Sicimoğlu, özellikle çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını, hem sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapmakta ve performanslar sergilemektedir. Türkiye'nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde ekonomi eğitimi almıştır. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere'ye gitmiştir. Daha sonra moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma'ya gitmiş ve dört sene orada yaşamıştır. 1981'de döndükten sonra da New York'a yerleşmiştir.

Ayhan Sicimoğlu, hayatını çoğunlukta müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır. Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. Grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etmiştir. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiği yakın arkadaşı Mazhar Alanson tarafından açıklanmıştır.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Ayrıca Joy FM'de Latin Lover isimli radyo programını düzenlemekte ve Hürriyet Seyahat gazetesinde de yazıları bulunmaktadır.. Gezi programlarında beğendiği durumlar için kullandığı "hastasıyım" sözü izleyicileri tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşmakta ve opera-şan sanatçılığı yapmaktadır. Sicimoğlu İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce konuşabilmektedir.

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