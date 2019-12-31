Aygün CHP’den istifa etti

Aygün, sahibi olduğu Ankara’daki Togo Kuleleri’nin mühürlenmesinin ardından “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın belediye meclisi üyeleri aracılığıyla rüşvet istediğini” öne sürmüştü. Aygün, Yavaş ve üç belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yavaş ise Aygün’e “Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun’a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak karşılık vermişti.

CHP Ankara İl Başkanlığı da 22 Aralık’ta Aygün hakkında “inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve CHP’nin tartışılmasına neden olduğu” gerekçesiyle “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması başlatmış ve savunmasını istemişti. Savunması beklenen Aygün’den istifa haberi geldi.