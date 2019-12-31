Aygün CHP’den istifa etti
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’daki TOGO Kuleleri ile ilgili başlayan rant ve rüşvet tartışması üzerine disipline sevk edilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa etti. Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti. Aygün istifa dilekçesinde sadece “Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.
Aygün, sahibi olduğu Ankara’daki Togo Kuleleri’nin mühürlenmesinin ardından “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın belediye meclisi üyeleri aracılığıyla rüşvet istediğini” öne sürmüştü. Aygün, Yavaş ve üç belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yavaş ise Aygün’e “Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun’a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak karşılık vermişti.
CHP Ankara İl Başkanlığı da 22 Aralık’ta Aygün hakkında “inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve CHP’nin tartışılmasına neden olduğu” gerekçesiyle “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması başlatmış ve savunmasını istemişti. Savunması beklenen Aygün’den istifa haberi geldi.
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