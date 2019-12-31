MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAygün CHP’den istifa etti
GeriGündem Aygün CHP’den istifa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 31.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Aygün CHP’den istifa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aygün CHP’den istifa etti

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’daki TOGO Kuleleri ile ilgili başlayan rant ve rüşvet tartışması üzerine disipline sevk edilmesinin ardından CHP üyeliğinden istifa etti. Aygün istifa dilekçesini parti genel merkezine teslim etti. Aygün istifa dilekçesinde sadece “Gördüğüm lüzum üzerine CHP’den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.

Aygün, sahibi olduğu Ankara’daki Togo Kuleleri’nin mühürlenmesinin ardından “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın belediye meclisi üyeleri aracılığıyla rüşvet istediğini” öne sürmüştü. Aygün, Yavaş ve üç belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yavaş ise Aygün’e “Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun’a muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak karşılık vermişti.
CHP Ankara İl Başkanlığı da 22 Aralık’ta Aygün hakkında “inşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve CHP’nin tartışılmasına neden olduğu” gerekçesiyle “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması başlatmış ve savunmasını istemişti. Savunması beklenen Aygün’den istifa haberi geldi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle