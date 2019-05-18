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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.05.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Aydos Ormanı'nında tepki çeken görüntü

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Aydos Ormanı'nında tepki çeken görüntü

İstanbul'da bulunan, Aydos Ormanı, piknikçilerin attığı çöpler nedeniyle çöplüğe döndü. Harekete geçen belediye ekipleri ormanı temizledi. 

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  • Aydos Ormanınında tepki çeken görüntü
  • Aydos Ormanınında tepki çeken görüntü
  • Aydos Ormanınında tepki çeken görüntü
  • Aydos Ormanınında tepki çeken görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydos Ormanı'nda, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöpler bölgede kirliliğe yol açtı. Aydos Ormanları'nı düzenli olarak denetleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çöp yığınlarını temizledi. Hafta sonu piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan Belediye ekipleri vatandaşların doğaya daha duyarlı olmasını dile getirdi.

Aydos Ormanınında tepki çeken görüntü


Ormanlık alanı temizleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri'den sorumlu amir Ümit Gürkaya, “Haftasonu piknik yapılıyor sonrasında çöpler bırakılıyor. Biz burada rutin olarak pazartesi, Salı günleri rutin temizliğimizi yapıyoruz.

Biz buraları temizliyoruz ama pikniğe gelen vatandaşlardan ricamız çöplerini düzenli bir şekilde toplansınlar, bir araya koysunlar biz de toplayalım. Burada emek veriyoruz uğraşıyoruz.

Peşinden bir iki gün sonra yine aynı duruma geliyor. Tabi bunlar üzücü. Vatandaşımızdan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz” dedi. 

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