Aydınlık’ın davası düştü
ADANA ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama’ davası, 4 aylık yasal süreden sonra açıldığı gerekçesiyle düşürüldü.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına gönderilen yazılarda, devlet güvenliğini ilgilendiren gizli kalması gereken bilgi-belgeler bulunması nedeniyle duruşma kapalı yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Yücel, savcılık ifadesini tekrarladığını söyledi.
Davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan açılan davanın, dört aylık yasal süreden sonra açıldığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep etti.
SUÇ DUYURUSU
Savcı ayrıca mahkeme tarafından devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan açılan davanın, 4 aylık yasal süreden sonra açıldığı gerekçesiyle düşmesine karar veren mahkeme, sanıklar hakkında ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
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