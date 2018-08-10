İBB'den pota talebi sosyal medyada böyle çözüldü
Beşiktaş, İBB Yahya Kemal Beyatlı Parkı'ndan resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen gençlerin pota ve aydınlatma talepleri Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yerinde Çözüm ekipleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile çözüldü.
Sonrasında vatandaşlarımızın İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü sosyal medya ekibini sokak basketboluna davet etmesiyle İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri gençleri kırmadı ve gençlerle buluştular. Basket maçı yapılacak gençlere formalar armağan edildi ve sahada İBB ekipleriyle basket maçı yapıldı.
Dostluk maçının sonrasında @ibbbeyazmasa hesabından gençlerle yapılan maçın görüntüleri paylaşıldı.
Herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Efsane bir müsabaka oldu 😊 Son dk yetişen @doganburak29 ve @Hayat_Felsefesi siz de fena değildiniz😉 Sadece masada değil, sahada da iyiyiz💪 pic.twitter.com/PTa91ZhebA— İBB Beyazmasa (@ibbBeyazmasa) August 9, 2018
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