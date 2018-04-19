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    Aydın’da yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
    19.04.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    AYDIN’da, henüz belirlenemeyen nedenle gece raydan çıkan yük treni, Denizli- İzmir tren seferlerinin durdurulmasına neden oldu. Yolcular, sabah İzmir’e ve Denizli’ye gitmek için Aydın Tren Garı’nda saatlerce bekledi.

    Olay, saat 01.00 sıralarında, meydana geldi. İzmir’den Denizli’ye maden taşındığı belirtilen yük treni, Aydın Garı’na 300 metre uzaklıktaki tünelde, belirlenemeyen nedenle raydan çıktı. Demir yolunda, taşların üzerinde duran lokomotif, İzmir- Denizli seferlerinin durdurulmasına yol açtı. Demir yolu yetkilileri, trenin raya oturtulması için çalışma başlatırken, durdurulan seferler nedeniyle sabah işlerine geç kalanlar oldu. Tren seferlerinin başlatılmasını saatlerce bekleyenler, yetkililerden bilgi alamadıklarını belirterek, tepki gösterdi. Yük treninin raylara konularak, çekilmesinin ardından tren seferlerinin yeniden başlatılacağı öğrenildi.


    Etiketler: kaza , gündem
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