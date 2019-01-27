Aydın'da şok operasyon! 40 kilo altın ile yakalandılar...
Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir kuyumcudan 40 kilo altın ve 750 bin lira nakit para çalan 3 kişi, İzmir'de saklandıkları akrabalarının evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda şüphelilerin çaldığı altın ve paralar ile olayda kullandıkları tabanca, kar maskesi ve eldivenlerde ele geçirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Ocak günü sabaha karşı Ortaklar Mahallesi’nde bir kuyumcunun önce elektrikleri kesilip ardından soyulması olayına ilişkin başlattıkları çalışmada yüzlerce güvenlik kamerasının kaydettiği saatlerce görüntüyü didik didik inceledi.
Merdivenle çatıya çıkarak kuyumcunun elektriğini kesip daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapıyı kırarak içeriye girdikten sonra 5 dakika 40 kilo altın ve 750 bin TL civarında nakit parayı çalarak kaçan 3 kişiyi polis yataklarında enseledi.
Sabaha karşı hırsızlık şüphelilerinin İzmir’de kaldıkları adrese baskın düzenleyen polis, 3 zanlıyı yatağında yakaladı. Profesyonel hırsızlar karşılarında polisi görünce ne yapacağını şaşırırken operasyonda çalınan altınların büyük bir kısmının da ele geçirildiği öğrenildi.
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