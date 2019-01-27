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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA, İHA
27.01.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Aydın'da şok operasyon! 40 kilo altın ile yakalandılar...

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Aydın'da şok operasyon! 40 kilo altın ile yakalandılar...

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir kuyumcudan 40 kilo altın ve 750 bin lira nakit para çalan 3 kişi, İzmir'de saklandıkları akrabalarının evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda şüphelilerin çaldığı altın ve paralar ile olayda kullandıkları tabanca, kar maskesi ve eldivenlerde ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Ocak günü sabaha karşı Ortaklar Mahallesi’nde bir kuyumcunun önce elektrikleri kesilip ardından soyulması olayına ilişkin başlattıkları çalışmada yüzlerce güvenlik kamerasının kaydettiği saatlerce görüntüyü didik didik inceledi.

Merdivenle çatıya çıkarak kuyumcunun elektriğini kesip daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapıyı kırarak içeriye girdikten sonra 5 dakika 40 kilo altın ve 750 bin TL civarında nakit parayı çalarak kaçan 3 kişiyi polis yataklarında enseledi.

Sabaha karşı hırsızlık şüphelilerinin İzmir’de kaldıkları adrese baskın düzenleyen polis, 3 zanlıyı yatağında yakaladı. Profesyonel hırsızlar karşılarında polisi görünce ne yapacağını şaşırırken operasyonda çalınan altınların büyük bir kısmının da ele geçirildiği öğrenildi. 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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