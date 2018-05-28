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    Aydın'da sabaha karşı aile faciası... 17 yaşındaki çocuk katliam yaptı

    Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - İHA
    28.05.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Aydın'da Mert Ali Doğru (17), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru’yu (47) tabancayla öldürüp, intihar etti.

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    • Aydında sabaha karşı aile faciası
    • Aydında sabaha karşı aile faciası
    • Aydında sabaha karşı aile faciası
    • Aydında sabaha karşı aile faciası

    Olay, saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2’nci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru, uyuyan annesi ve babasına tabancayla ateş açtı.

    ÇATIDA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

    Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Korkunç olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Mert Ali Doğru’nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Doğru çifti ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suna ve Adem Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın nedeni araştırılırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

    Ailenin komşuları, Suna ve eşi Adem Doğru arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Komşular, ayrıca Suna Doğru’nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru’nun buna karşı çıktığını, oğulları Mert Ali’nin ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü.

     

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    Etiketler: Cinayet , gündem
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