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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.05.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

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Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

Aydın Adnan Menderes Bulvarı'nda sahibi tarafından gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Köpeğin ağzından güçlükle alınan kedi saldırıda ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından ağızlıksız olarak gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda çevredekiler kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa sola çarpan köpekten kediyi kurtarmak isteyen vatandaşlar köpeğe ellerindeki sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kalırken, pitbull bir süre sonra kediyi bıraktı. Vatandaşlar köpek sahibine tepki gösterdi. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından da kayıt altına alındı.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş olay yerine gelerek ilk müdahalesi yapılan kediyi dernek ofisine götürdü. Sosyal medya hesabından da saldırı anının görüntülerini yayınlayan Tekinbaş, köpek sahibinin bulunması için yardım istedi. Kısa süre içerisinde köpeğin sahibinin kimlik bilgisine ulaşan Tekinbaş, "Pitbull cinsi köpeklerin sokağa zincirsiz ve ağızlıksız çıkarılması yasak. Bu yasağı çiğneyen köpek sahibi gerekli cezayı almalıdır. Emniyete suç duyurusunda bulunacağız. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır" dedi.

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