Aydın'da mağaza önünde cenin bulunması ile ilgili flaş gelişme
Aydın'ın Söke ilçesinde bir alışveriş merkezindeki mağazanın önünde cenin bulunmasıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim 2018'de, Atatürk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bulunan ve 22 ila 26 haftalık olduğu belirlenen ceninle ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Ekipler, ceninin bir sokak köpeği tarafından mağazanın önüne getirilerek bırakıldığını tespit etti.
Ceninin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA örneği alan ekipler, D.D'nin ismine ulaştı.
Ekipler, D.D'nin düşük yaptığını, ölü doğduğu değerlendirilen ceninin, erkek arkadaşının babası tarafından alışveriş merkezinin karşısındaki zeytinlik alana gömüldüğünü belirledi.
D.D. ile erkek arkadaşının babası gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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