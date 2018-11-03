AydÄ±n'da korkunç olay! UyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 3 öÄŸrenciden biri öldü
AydÄ±n'da kaldÄ±klarÄ± evde uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 3 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden biri hayatÄ±nÄ± kaybetti, durumlarÄ± aÄŸÄ±r olan diÄŸer iki Ã¶ÄŸrenci ise hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zafer Mahallesi'nde bir kiÅŸi, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n rahatsÄ±zlanÄ±p telefonla kendisine ulaÅŸmasÄ± Ã¼zerine durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi.
YERDE HAREKETSÄ°Z YATAN ÃœÃ‡ GENÃ‡...
Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri O.S. (21), M.F.D. (19) ve Y.E.K'yi (20) ambulansla AydÄ±n Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Ãœniversitesi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
Ã–ÄŸrencilerden O.S, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. M.F.D. ve Y.E.K'nin durumlarÄ±nÄ±n ise ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
SÃ¶z konusu Ã¶ÄŸrencilerin, uyuÅŸturucu hap kullanmalarÄ± nedeniyle fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã¼zerine polis tarafÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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