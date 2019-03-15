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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN - Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA)
15.03.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Aydın'da kaçakçılık operasyonu

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Aydın'da kaçakçılık operasyonu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 99 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sabah erken saatlerde 2 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak tütün ve sigara sattığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda, 50 bin 600 boş makaron, 1617 paket sigara sarma kağıdı, 99 kilo tütün ve hassas terazi ele geçirildi. Kaçak tütün ve malzemelere el konuldu. Kaçak tütünleri satan işyeri sahiplerine ise cezai işlem yapıldı.

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