Aydın'da ilginç olay! Taksiciyi rehin aldı, polise zor anlar yaşattı
Aydın’da bir taksici kendisini rehin alan kadın müşteriden polislere sığınarak kurtuldu. Elindeki bir not kağıdına yazılmış sureyi sürekli okuyan kadın, polisleri zor anlar yaşattı. İlginç olay kameralara da yansıdı.
Nazilli’den bir taksiye binerek Aydın’a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın Aydın’a geldiğinde taksi ücretini ödeyip taksiciyi rehin alarak kendisini bırakmamasını istedi.
TAKSİCİ POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi. Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, taksiciyi taksiden indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı.
Elindeki notu sürekli okuyan ve uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü.
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