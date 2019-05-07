Aydın'da iftar saat kaçta açılacak? 7 Mayıs tarihli iftar saatleri
Ramazan ayının en çok araştırılan konusu Aydın'da da sahur ve iftar saatleri oldu. Gece yarısı ikinci gün sahurunu yapan Aydınlılar, şimdi iftar saatini bekliyor. Akşam ezanı ile birlikte oruçlarının açacak olan vatandaşlar, Diyanet'in 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın'da iftar saat kaçta açılacak? 7 Mayıs tarihli iftar saatleri
Havanın kararmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında iftar hazırlıkları başladı. 2019 Ramazan ayının ikinci iftarını yapacak olan Aydınlılar da bu yılın imsakiye bilgilerini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimi ile 29 günlük iftar saatleri duyuruldu. Peki, Aydın'da iftar saat kaçta açılacak? 7 Mayıs tarihli iftar saatleri
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Aydın'da iftara kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:27
|06:01
|13:10
|16:58
|20:10
|21:37*
|2
|07.05.2019
|04:26
|06:00
|13:10
|16:58
|20:11
|21:38
|3
|08.05.2019
|04:24
|05:59
|13:10
|16:59
|20:12
|21:40
|4
|09.05.2019
|04:23
|05:58
|13:10
|16:59
|20:12
|21:41
|5
|10.05.2019
|04:21
|05:57
|13:10
|16:59
|20:13
|21:42
|6
|11.05.2019
|04:20
|05:56
|13:10
|16:59
|20:14
|21:44
|7
|12.05.2019
|04:19
|05:55
|13:10
|16:59
|20:15
|21:45
|8
|13.05.2019
|04:17
|05:54
|13:10
|17:00
|20:16
|21:46
|9
|14.05.2019
|04:16
|05:53
|13:10
|17:00
|20:17
|21:47
|10
|15.05.2019
|04:15
|05:52
|13:10
|17:00
|20:18
|21:49
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