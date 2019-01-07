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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
07.01.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Aydın'da gizemli ölüm! Partide eğlenirken...

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Aydın'da gizemli ölüm! Partide eğlenirken...

DENİZLİ’de partiye katıldığı arkadaşının 4’üncü katındaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitiren Ayça Songur (29), memleketi Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Ayça Songur, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde dövmecilik yapan kadın arkadaşının cumartesi günü akşamı evinde düzenlediği partiye katıldı. Gece boyunca arkadaşları ile sabaha kadar eğlenen Songur, saat 07.00 sıralarında hava almak için balkona çıktı.

İddiaya göre, dengesini kaybeden Songur, 4’üncü kattaki evin balkonundan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Ayça Songur, yaşamını yitirdi. Denizli Pamukkale Üniversitesi Adil Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Songur’un yakınlarının bugün aldığı cenazesi önce yaşadığı Didim’e getirildi.

Evinin önünde hellalik alınmasının ardından Songur’un cenazesi öğlen memleketi Söke ilçesinin kırsal Doğanbey Mahallesi’ne götürüldü. Buradaki Doğanbey Camisi’nde kılınan namazın ardından Ayça Songur’un cenazesi Doğanbey Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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