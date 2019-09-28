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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.09.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Aydın'da gerilim dolu gece! Kadın yolcu otobüsü 4 saat rehin aldı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis, sağlık ekipleri ve özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde bulunanlar gerilim ve heyecan dolu bir gece yaşadı. Antalya’dan İzmir’e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen ve psikolojik sorunu olan bir kadın, krizi tutunca ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre; önceki gece Antalya’dan kalkıp İzmir’e gitmek üzere yolcularını alarak sefere başlayan yolcu otobüsündeki yolculardan biri Nazilli yakınlarında fenalaşmaya başladı. Kadın yolcunun muavin ve yolculara saldırmaya başlaması üzerine, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.K. isimli kadının sakinleştirilmesi için 112 Acil Servis arandı. Sağa çekip 112 Acil Servis’i bekleyen otobüse gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kadını ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırmak istedi.

Krizi tutan kadın yolcu tedaviyi kabul etmeyince bu defa polisten yardım istendi. Ancak kadın yolcu otobüsten inmeyi de kabul etmeyince bu defa şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, polis ile anlaşarak rota değiştirip Nazilli Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte Nazilli Devlet Hastanesi’ne gelen otobüsteki rahatsız kadın, yolcuların ve diğer görevlilerin uzun süren ikna çabalarının ardından otobüsten inmeyi kabul etti.

4 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kriz geçirdikten sonra yaklaşık 4 saat boyunca şoför ve yolcuları rehin alan kadının otobüsten inip tedaviyi kabul etmesi ile 07 AK 738 plakalı otobüs yeniden rotasına dönüp yoluna devam edebildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan yolculardan Beyhan Oğuz, “Ben hemen önünde oturuyordum. Uyuma numarası yaptım ve arkadan gırtlağıma sarıldı. Çok korktum ve kendisinden uzak duruyorum” dedi.

Aydında gerilim dolu gece Kadın yolcu otobüsü 4 saat rehin aldı

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