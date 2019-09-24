Aydın’da FETÖ’ye bağlı özel okulda öğretmenlik yapıyordu! Edremit’te yakalandı
Aydın ve Edremit’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M.B isimli öğretmen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir polisi Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon başlattı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan soruşturma başlatılan Edremit ilçesinde ikamet eden, Aydın ve Edremit'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M. B. adlı öğretmen ikamet adresinde yapılan aramada yakalandı.
Yakalanan şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca SEGBİS vasıtasıyla alınan ifadesinin akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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