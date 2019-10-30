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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)
30.10.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Aydın'da fener alayında 500 metrelik Türk bayrağı açıldı

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Aydın'da fener alayında 500 metrelik Türk bayrağı açıldı

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı kortejine katılanlar, 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dün akşam fener alayı düzenledi. Fener alayına Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aydında fener alayında 500 metrelik Türk bayrağı açıldı
Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki tarihi Taş Köprü'den başlayan yürüyüşte fenerler yakıldı, el ele veren binlerce Aydınlı, 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu.

Etkinlikte konuşan Başkan Çerçioğlu, "Düzenlediğimiz büyük Cumhuriyet yürüyüşüyle bir kez daha birlik ve beraberliğimizi perçinledik. Cumhuriyetin, ne zorluklarla kurulduğunu ve bugünlere geldiğini hepimiz biliyoruz. Bugün burada demokrasimizi taçlandıran ve 100 yaşına yaklaşan Cumhuriyete sahip çıkmak için bir araya geldik. Cumhuriyeti bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 96'ncı yaşı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Aydında fener alayında 500 metrelik Türk bayrağı açıldı

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