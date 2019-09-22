AydÄ±n'da feci ölüm! AÄŸaçtan düÅŸerken akÄ±ma kapÄ±ldÄ±...
AYDIN'da, kozalak toplamak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÄŸaÃ§ta, elindeki demir Ã§ubuÄŸun yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesi sonucu elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lÄ±p, 5 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸen Sezgin Ãœlker (51), yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, saat 10.30 sÄ±ralarÄ±nda, SÃ¶ke ilÃ§esine baÄŸlÄ± ArgavlÄ± Mahallesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Elindeki demir Ã§ubukla yol kenarÄ±ndaki Ã§am aÄŸacÄ±na kozalak toplamaya Ã§Ä±kan Sezgin Ãœlker, bir ara dengesini kaybetti. Ã‡ubuÄŸun yakÄ±ndan geÃ§en yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesiyle Ãœlker, elektrik akÄ±mÄ±na kalÄ±p, aÄŸaÃ§tan dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã‡evredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, 5 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸen Ãœlker'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. AkÄ±ma kapÄ±lmasÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sanÄ±lan Ãœlker, jandarmanÄ±n olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan SÃ¶ke Fehime Faik KocagÃ¶z Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Sezgin Ãœlker'in Ã¶lÃ¼m haberini alÄ±p, olay yerine gelen yakÄ±nlarÄ±, uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Jandarma, Ãœlker'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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