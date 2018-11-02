Aydın'da feci kaza
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cemil Kürklü (25) yönetimindeki 09 JP 142 plakalı otomobil, Söke-Milas karayolunda karşı şeride geçerek Yalçın İncegüneş'in kullandığı 34 JMF 93 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Kürklü olay yerinde hayatını kaybetti, İncegüneş ise 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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