Aydın’da ekonomi vites yükseltecek

EGE ET’LE ARADAN ARACIYI ÇIKARTTIK

Aydın tarım ve hayvancılıkta ne noktada?

Aydın’ın ekonomisinin yüzde 50’si tarıma dayalı. Fakat uzun süredir tarımda sıkıntılar oldu. Biz bu işe 5 yıl önce başladık. Ege Et mezbahamız vardı; biz bu mezbahayı yeniledik. Bölgedeki tüm hayvanları burada kestik ve üreticiyi korumak için piyasadan 1-2 lira fazla bir fiyata aldık. Aydın genelinde 15 tane Ege Et şubemiz var. Aradan aracıyı çıkarttık.

Ekonomiye de katkı sağlıyorsunuz belediye olarak...

Belediyeler sadece bina, yol, altyapı yapmamalı kentin ekonomisine de katkı sağlamalı. Hedefimiz yerli, milli hijyenik ve sağlıklı et. Bunların yanına yoğurt, yağ koyduk. Aydın’daki kooperatiflerden ürettiklerini de satın alarak Ege Et’te satmaya başladık. Bu işin içeresine girince ‘Bir de çiğ süt koyalım’ dedik. Yine belli noktalarda büyük köylerin ortasına süt tankları yerleştirdik. Yem ücretleri çok yüksek ve aracılar var arada. Ege Yem’de de piyasadan yüzde 10 daha uygun biçimde fabrika yemini hayvan üreticilerine vermeye başladık.

Eren Aka - Özlem Çerçioğlu

KADINLAR ÜRETİYOR, BİZ ALIYORUZ

Kadınları ekonomiye nasıl kattınız?

Kadın kooperatifleri kurduk. Bu kentte gördüğünüz çoğu çiçekleri kadınlar üretiyor. Yine aracı yok. Kadınlar üretiyor Büyükşehir Belediyesi olarak biz alıyoruz. Böylelikle hem üretici kazandı hem de Aydın’da işsizlik azaldı. Aracıları zaten 4 yıl önce çıkarttık.

Bu sene turizm geçen yıllara göre nasıldı?

Dünyanın en büyük uçağını batırdık. Burada amacımız turizm mümkün olduğu kadar çok çeşitlendirmek. Dünyanın birçok yerinden dalış turizmi yapmak isteyen yerli ve yabancı turist geldi. Diğer yıllara göre bu sene doluluk oranı çok daha iyiydi.

Arapapıştı Kanyonu’yla ilgili de hayli uğraştınız...

Gizli saklı bir cennet aslında orada duruyordu, kimse fark etmemiş. Orayı şu anda canlandırdık ve inanın çok fazla yerli, yabancı turist geliyor. Onun etrafındaki belde, köy, ilçe ekonomik olarak kalkındı. Biz o bölgede köylü pazarı kurduk. Bölgede yaşayan kadınlarımızın el emeği göz nuru ile ürettikleri kendi bahçelerinde yetiştirdiği meyve sebzeyi orada satıyorlar. Bunları yapmamızın temel amacı bir; Aydın’ı tanıtmak, iki; Aydın’ın ekonomisini yukarı çekmek. Yani, Aydın’da ekonominin vitesini yükselteceğiz.

YERLİ TOHUMLARLA İKİ SERA KURDUK

Geçtiğimiz günlerde yerli tohumlarla ilgili bir çalışma başlatmıştınız. O ne durumda?

Atalarımızdan kalma tohumlarımız var. Biz 4 yıl önce tüm köyleri dolaştık, büyüklerimizin sandığında olan tohumları topladık, iki tane sera kurduk. Bu tohumları orada yetiştirdik; ücretsiz olarak Aydın halkına dağıttık. İnsanların toprağı olmayabilir. Balkonlarda, saksılarda domates biber yetiştirmeye başladılar. Eski çocukluğumuzda yediğimiz mis kokulu tohumlar dururken dışarıdan tohum getirilmesine karşıyım. Bu nedenle tohum bankası kurduk.

ÜRETİCİNİN DE TÜKETİCİNİN DE YÜZÜ GÜLDÜ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli ete ulaşabilmesi için 5 milyon liralık yatırımla modernize ettiği kendi iştiraki olan Ege Et, tüketicilerin memnuniyetini kazanırken üreticileri de desteklemeye devam ediyor. İthal et tartışmalarının gündemdeki yerini koruduğu şu günlerde Aydınlı üreticiler Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesini arkalarına alarak Aydın’da yerli üretimi sürdürüyor. Aydınlıların daha ekonomik ve kaliteli ete ulaşmasını sağlayan Ege Et’in uyguladığı formül örnek niteliğinde. Etin piyasa fiyatının artmasına sebep olan aracılar ortadan kaldırılarak Ege Et doğrudan üreticilerden alım yapıyor. Bunun yanı sıra çiftçiye destek olmak için ödemeler hemen yapılıyor. Böylelikle çiftçi hem parasını peşin alıyor hem de yetiştirdiği hayvanını değerinde satmış oluyor. Çiftçi alın terinin ve emeğinin karşılığını alırken vatandaş da Ege Et marketlerinde yerli ete daha ekonomik olarak ulaşıyor.

AYDIN TEKSTİL PARK KENTLİNİN HİZMETİNDE

AYDIN Büyükşehir Belediyesi’nin Aydınlılara kazandırdığı yeşil alanların en büyüklerinden olan Aydın Tekstil Parkı, vatandaşların özellikle hafta sonlarında rahat nefes alıp streslerini atabildikleri yeşil alan olarak öne çıkıyor. Belediyenin 100 milyon liraya kamulaştırdığı alan için hazırlanan proje de tamamlandı. Tarihi dokusu korunacak olan alandaki tescilli yapılar restore edilecek. Alana çiçek bahçeleri, bisiklet yolları, koşu yolları, piknik alanı, konser ve nikâh salonları, sergi salonları, botanik havuz, spor alanları, çocuk oyun alanları, kaykay parkuru, amfi tiyatro, kuş bahçesi, kelebek bahçesi, çocuk gelişim kulüpleri, sanat atölyeleri yapılacak.

HER GÜN YÜZLERCE ZİYARETÇİ GELİYOR

DOĞAL oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntılarıyla tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir yer olan Arapapıştı Kanyonu, efeler ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerden de gelen yüzlerce vatandaş ile buluşuyor.

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Her geçen gün ilgi artarken ziyaretçilerinin uğrak yeri olan Arapapıştı Kanyonu’nu tekne ile gezen vatandaşlar, eşsiz güzellikte olan doğaya hayran kaldılar. Bol bol fotoğraf çekip doğayı inceleyen vatandaşlar, gezi sonrasında unutamayacakları bir gün geçirdiklerini ifade ettiler. Dünyanın sekizinci harikasını Aydınlılarla buluşturan ve bu harika yeri görme fırsatını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, “Daha önce böylesine güzel bir dünya harikasının farkında bile değildik. Tekne gezisi yaptık, doğanın güzelliği karşısında adeta kendimizden geçtik. Gerçekten çok etkilendik. Arapapıştı Kanyonu’nu gezip görmemizi sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dediler.

380 metre yüksekliğinde, 6 kilometre uzunluğundaki kanyonda kaya mezarları da bulunuyor.

500 DÖNÜME YEŞİL PARK

Vizyon projeleriniz nedir?

İki adet vizyon projem var. Hemen kentin merkezinde 177 dönüm 1000 çam ağacı var, içinde tarihi bina var tescilli. Biz burayı 100 milyon liraya kamulaştırdık. Eğer biz burayı kamulaştırmasaydık AVM veya rezidans olacaktı. Yapacağım tüm projeleri sandık kurarak halkın oyuna sunuyorum. Çocuklar dahil.

Işıklı Doğal Yaşam Parkı 500 dönüm üzerinde yemyeşil bir park olacak. Bunun 200-250 dönümünü kamulaştırdık kalan kısmı mahkemelik, sonuçlanmasını bekliyoruz. İnsanların nefes alabileceği, hoş zaman geçireceği mekânlar oluşturuyoruz.

300 KIZ ÖĞRENCİYE VOLEYBOL İMKÂNI

Spor yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Tabii şimdi baktığınızda spor deyince akla futbol geliyor, bu dünyada böyle. Benim özellikle voleybolu seçmemin sebebi de bu. Takımın adı Sultanlar. 300 kız öğrenci belediyemiz kültür merkezine yazıldı ve voleybol oynuyorlar. Siz çocukları sporla buluşturursanız çocuklar da kötü alışkanlık edinmiyorlar. Çocukların yeteneği neyse, bir müzikle uğraşması gerekiyor. Maçların hepsine gidiyorum.

İSTEYEN HER TÜRLÜ SPORU YAPABİLİYOR

AYDIN’da spor altyapısına kazandırılan en büyük yatırım olan Atatürk Spor Kompleksi, olimpik yüzme havuzuyla yüzme dahil Aydınlıların her türlü sporu yapmasına imkân veriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun özel önem verdiği tesis, çocukların başarılı birer sporcu olarak yetişmelerine olanak sağlıyor. Enerji ihtiyacını bünyesindeki güneş enerjisi panelleriyle karşılayan Atatürk Spor Kompleksi, bu yönüyle de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye verdiği önemi gösteriyor.