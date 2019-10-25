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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Aydın'da doktora suçüstü... Üç aydır takip ediliyordu!

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Aydın'da doktora suçüstü... Üç aydır takip ediliyordu!

Nazilli Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor E.Ç., narkotik polisinin 3 aylık takibinin ardından, aracındaki 60 bin liralık 71 gram metamfetamin maddesi ve hassas teraziyle yakalandı. E.Ç., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yeni Asır gazetesinde yer alan haberde, Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor E.Ç, aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı.

Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği E.Ç, suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.

ÜÇ AYDIR TAKİP EDILIYORDU

Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi E.Ç, uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı. Üç aydır telefonları dinlenen E.Ç için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı. Doktor E.Ç, 34 KC 3591 plakalı aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti. Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.

'SADECE KULLANIYORUM'

Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor, uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi. Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Çıkarıldıkları mahkemede Dr. E.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı. Van'da görev yaptığı dönemde uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Narkotik Şube ekibini başarısından dolayı kutladı.

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Son 24 saatte ne oldu? (25.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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