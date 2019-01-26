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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AYDIN (İHA)
26.01.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Aydın'da acı olay! Yangında çocuğunu kaybettiğini öğrenince intihar etti…

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Aydın'da acı olay! Yangında çocuğunu kaybettiğini öğrenince intihar etti…
Temsili

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yaylada bir çoban barakasında meydana gelen yangın faciaya neden oldu. Yangından kurtarılamayan bir çocuk dumandan boğularak hayatını kaybederken, anne ile çadırdan kurtarılan diğer çocuk ağır yaralandı. Acı olayı öğrenip şoka giren baba ise koyunları otlatırken yanında taşıdığı av tüfeği ile intihar etti.

Yangın, Karacasu ilçesine bağlı Palamutçuk Mahallesi Gölcük Yaylası Çatalkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 metrekarelik çoban barakasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm barakayı sardı. Bu sırada evde olan 2 çocuk annesi Urkiye Özkan (28), 7 yaşındaki oğlu Fatih ve 10 yaşındaki Gökhan alevlerden kurtulmaya çalıştı. Anne Urkiye Özkan, bir yandan çocuklarını kurtarmaya çalışırken diğer yandan da yangını söndürüp eşyaları korumaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan piknik tüpünün patlamasıyla barakayı andıran çoban barınağı yıkıldı ve göçük altında kalan 10 yaşındaki Gökhan Özkan yaşamını yitirdi.

Yangını görüp bölgeye gelen vatandaşlar, yaralanan anne ve 7 yaşındaki Fatih’i kurtarmak için 112’yi aradı. Arazi şartları ve yolların bozuk olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamayınca vatandaşlar ve ekipler yaklaşık 3 kilometre yaralıları taşıyıp ambulansa teslim etti. Anne ve oğlu, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"OLAYIN ŞOKUNA GİREN BABA İNTİHAR ETTİ"

Barakasında çıkan yangında çocuğunu kaybedip eşi ile diğer çocuğunun da yaralandığını öğrenen Baba Ayvaz Özkan (31), yaşadığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir alanda av tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatırken acı olay duyan herkesi üzdü.

Yangın ihbarını alan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için araziye giderken, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine 4 kilometre uzaklıkta araçlarını bırakarak bölgeye yaya ulaşmaya çalıştı.

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