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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.07.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Aydın'da 2 bin yıllık 6 heykel bulundu

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Aydın'da 2 bin yıllık 6 heykel bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 34 yıldır devam eden Magnesia Antik Kenti kazılarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen 6 heykel bulundu.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında Magnesia Antik Kenti'nde süren arkeolojik kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.
Bingöl, Hellenistik-Roma döneminin önemli tapınaklarından Artemis'teki kazılarda 4 kadın, 1 erkek ve cinsiyeti belirlenemeyen bir heykel ortaya çıkardıklarını söyledi.

Heykellerin aynı mekanda bulunduğuna dikkati çeken Bingöl, "Almanların 1891-1893 yılında yaptıkları kazıda bir mekanda 5 heykel bulduklarını biliyoruz. Ondan bir fazlasını bulmuş olduk. Hatta 2016 yılında aynı mekanın başka bir bölümünde bir heykel daha bulmuştuk. Toplamda bir mekanda yedi heykel oluyor. Mekanın niteliği ve işlevi neydi, henüz bilmiyoruz." dedi.

"Hepsi çok iyi korunmuş"

Bingöl, heykellerin çok iyi korunduklarını, bunu oldukça dikkat çekici bulduklarını ifade ederek, "İki tanesi başıyla birlikte korunmuş. İki tanesinin başının korunmama nedeni onların yuvaya oturuyor olması, heykelden ayrı buluntulardı, uygulamalardı. Onları henüz bulamadık. Böylece bu sene daha kazıların bitmesine epey bir süre olmasına karşı bizi çok mutlu eden buluntularla karşılaşmış olduk." diye konuştu.

Antik kentin, heykellerle de öne çıkan bir yapısının olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları söyledi:
"İstanbul, İzmir ve Aydın müzelerinde Magnesia'dan çıkmış bu buluntularla birlikte neredeyse 50 kadar heykel olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da son olmayacak. Çalıştığımız alanda daha çok heykelin bulunabileceğini bize açıkça gösteriyor. Bundan sonraki günlerde de aynı şekilde yeni buluntularla karşılaşabiliriz."

"Neden yan yana yüz üstü yatar vaziyete yatırılmışlar?"

Bingöl, buluntuların detaylı bir şekilde incelendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Hepsi bir mekanda bulundu ama hepsinin o mekana ait olup olmadığını henüz bilmiyoruz. İçlerinden bir tanesi kesin o mekana ait, çünkü kaidesi orada. Yüzükoyun erkek heykeli hariç sırayla yan yana yüz üstü yatar vaziyette bulundu. Bu normal bir devrilme durumu değil gibi görünüyordu. Hala da o kanıdayız. Nasıl, ne zaman, neden oraya böyle yüz üstü yatırıldılar? Amaç neydi? Onu da çözebilmiş değiliz."

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