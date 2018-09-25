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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 06:11, Son Güncelleme:

Aydın İl Çayı Deresi kan gölüne döndü

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Aydın İl Çayı Deresi kan gölüne döndü

Menderes Nehri’ni besleyen İl Çayı Deresi, üç gündür kırmızı akıyor. Yetkililer, dereyi kırmızıya boyayan maddeyle ilgili araştırma başlattı.

Aydın Germencik ilçesinin ortasından geçen ve Menderes Nehri'ne akan İl Çayı Deresi, geçtiğimiz cumartesi günü kırmızı renkte aktı. Geçtiği bölgede bir jeotermal santral bulunan derenin renginin kırmızıya dönmesi tedirginlik yarattı. Sabah saatlerinde yaşanan kirlilik bölge sakinleri tarafından görüntülendi.

VATANDAŞTAN İHBAR

Yeni Asır Gazetesi'nden Kazım Yörükce'nin haberine göre; Bölge halkından Ergun Zeytin, yaşanan kirliliği görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Zeytin, "Sabah bahçeme giderken tespit ettiğim bu olay 22 Eylül'de gerçekleşti. Dereye baktığımda kıpkırmızıydı. Gördüklerime inanamadım. Ertesi gün tekrar kontrol ettiğimde dere kırmızımtırak toprak renginde akıyordu. Halen kırmızı akıyor. Kim veya kimler yaptıysa ilgili kurumlara bu durumu ihbar ediyorum. Bizzat bu olaya şahidim" dedi.

"DEMİR AKIYOR"

İl Çayı'nın kırmızı akmasının nedeninin jeotermal firmasının dereye saldığı akışkanda demir fazlalığı olduğunu savunan Aydın Çevre Mücadelesi Platformu sözcüsü Metin Aydın, "İl Çayı deresinin kenarında bir elektrik üretim santrali var. Santralden duman çıktığı gün firma tarafından dereye akışkan bırakılıyor. Demir içeriği fazla olduğunda sular kırmızı rengi alır. Zaten daha önce yaptırdığımız analizlerde bu derede demir ve çinko gibi metallerin fazla olduğu saptanmıştı. Demir metali fazla olduğu için derenin suyu kızıl akıyor" dedi. Aydın, olayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile güvenlik güçlerine ihbarda bulunduklarını söyledi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ihbarlar üzerine harekete geçti. Kırmızı akan sudan numuneler alınırken iddiaların araştırılması için 2 mühendis görevlendirildi.

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