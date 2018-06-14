AydÄ±n DoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ±ndan aÃ§Ä±klama

DoÄŸan Holding Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n DoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ± KÃ¶ksal Bayraktar ve Åžehnaz YÃ¼zer tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "10 yÄ±la yakÄ±n sÃ¼redir devam eden SPK'ya aykÄ±rÄ±lÄ±k iddiasÄ± ile aÃ§Ä±lan davada iki kez beraat, bir kez de beraatte direnme kararÄ± verilmiÅŸtir. Ä°lk beraat kararÄ± 6 Temmuz 2011 tarihinde verilmiÅŸ bu kararÄ± bozan YargÄ±tay Ceza Â Dairesi'nin iki hakimi FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden halen tutukludur. Bu dava 5 yÄ±l boyunca sÃ¼rekli YargÄ±tay'a gidip gelmiÅŸ, davanÄ±n esasÄ± ile ilgili hiÃ§bir deÄŸerlendirme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ, hatta YargÄ±tay Ceza Genel Kurulu da dava ÅŸartÄ± olmadan dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, usuli eksiklik olduÄŸu gerekÃ§esi ile bozma kararÄ± vermiÅŸtir. Ancak Â en son olarak da yine aynÄ± bozma kararÄ± verildiÄŸinden dosya 28 Nisan'da Â Ä°stanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelmiÅŸtir. Bu mahkeme hakimi de ilk kez bu dosya ile karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

"HALEN YOÄžUN TEDAVÄ° GÃ–RMEKTEDÄ°R"



AydÄ±n DoÄŸan'Ä±n 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana omurilik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu, sÃ¼rekli ertelediÄŸi ameliyatÄ± iÃ§in DoÄŸan Medya Grubu'nun satÄ±ÅŸÄ±ndan sonra karar aldÄ±ÄŸÄ± ve 12 Nisan 2018 tarihinde de tedavi iÃ§in MÃ¼nih'e gittiÄŸi ve 18 Nisan'da operasyonun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:



"Bu operasyondan sonra 7 MayÄ±s 2018 tarhinde Ä°stanbul'a gelmiÅŸ ancak Â nekahat dÃ¶neminin iyi gitmemesi nedeniyle Â doktorunun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Â 9 gÃ¼n sonra MÃ¼nih'e geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Halen de orada yoÄŸun bir tedavi gÃ¶rmektedir. Bu tedavi 31 Temmuz'a kadar devam edecek bilahare doktorlarÄ± tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilecektir."Â