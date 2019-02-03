Aydın Denktaş’ı kaybettik... KKTC yasta

Aydın Denktaş, Rumlara karşı yer altı örgütü kurup savaşan, müzakere masalarında inatla mücadele eden ve KKTC’yi kurarak Kıbrıslı Türkleri devlet sahibi yapan Rauf Denktaş’ın arkasındaki isim ve Kıbrıs mücadelesinin en yakın tanığıydı. Aydın Hanım, Rauf Denktaş’ın ölümünden 7 yıl sonra, 63 yıllık hayat arkadaşına kavuştu.

OĞLUNUN YANINA GÖMÜLECEK

Bir süredir Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yüksek tansiyon ve zatürre tedavisi gören Aydın Denktaş, çoklu organ yetmezliğine bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Denktaş, yarın Lefkoşa’da Selimiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından vasiyeti üzerine 37 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif’in Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri yanına defnedilecek.

Aydın Denktaş’ın ölümü Kıbrıslı Türkleri derin üzüntüye boğdu. Siyasi liderler peş peşe başsağlığı mesajları yayınlarken, Maliye Bakanı oğlu Serdar Denktaş’a da taziye ziyaretlerinde bulundu. Eşi Rauf Denktaş’la özdeşleyen yaşamında 3 evladını kaybeden ve her seferinde, “Vatan sağolsun” diyen Aydın Denktaş, son günlerinde eşine büyük özlem duyuyordu. Rauf Denktaş, 7 yıl önce 88 yaşında vefat ettiğinde, “Beni bomboş bir hayatta bıraktın” demişti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatının ardından Ankara’dan bir dizi başsağlığı mesajı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlar, yayınladıkları mesajlarda Aydın Denktaş’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aydın Denktaş’a Allah’tan rahmet, başta Denktaş ailesi olmak üzere Kıbrıs halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

SÜRGÜN VE MÜCADELEYLE GEÇEN BİR ÖMÜR

- KIBRISLI Türklerin kahramanı Rauf Denktaş’la 16 yaşında evlenen Aydın Denktaş anılarını anlatırken, “Ben aslında doğar doğmaz Rauf’la evlendim. İsmet ninem ben doğduğum zaman, 9 yaşında olan Rauf’un eline ‘İşte nişanlın’ diye vermiş. Rauf amcamın oğluydu, ama aynı zamanda beşik kertmemdi, yani kendimi bildim bileli Rauf’la evliydim” diyordu. 17 Aralık 1933’te Lefkoşa’da doğan Aydın Denktaş, eczacı Münir Bey’in 2 çocuğundan biriydi. O dönem “Amerikan Akademi” olarak bilinen okulda eğitim aldı. 63 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rauf Denktaş’la 1949’da dünya evine girdi. Evlendikleri zaman Rauf 25, Aydın 16 yaşındaydı. Kıbrıs o tarihlerde İngiliz yönetimindeydi, İngiltere’de hukuk eğitimi alıp Kıbrıs’ta savcı olan Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federasyonu’na başkan seçildiği zaman ağladı. Annesine, “Ben kocamı kaybettim bugün” dedi, ancak sürekli eşinin ardında durarak Kıbrıs Türk mücadele tarihinin tanığı ve destekçisi oldu. Rauf Denktaş aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin yer altı direniş örgütü Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucusuydu.

HAREKÂTI DUYUNCA KIBRIS’A KOŞTU





1960’ta İngiltere’nin Ada’dan çekilmesiyle Türk ve Rumların ortaklığında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasından sonra zor yıllar başladı. Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na seçilen Rauf Denktaş, dönemin Rum lideri Başpiskopos Makaryos tarafından istenmeyen adam ilan edildi ve 1964’ten sonra eşi ile Ankara’da sürgün hayatı başladı. Zorluklar sadece ekonomik değildi. Sonrasında Rauf Denktaş gizlice Kıbrıs’a çıktı ve Rumlar tarafından yakalandı. Denktaş Türkiye’nin baskısıyla serbest kaldıktan sonra 1968’den itibaren müzakere masalarında Kıbrıslı Türkleri temsil etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rauf Denktaş Lefkoşa’da, Aydın Denktaş Türkiye’deydi... O günleri şöyle anlatmıştı: “Hemen Başbakan Bülent Ecevit’in yanına çıktım. ‘Gitmem lazım’ dedim. 4 kişilik pervaneli pırpır bir uçak tahsis etti bize. Harekât sırasında Rauf’un yanında sadece kendi adını taşıyan torunu vardı. Silahına son bir mermi saklamış. Rumlara esir düşerse, torunu Rauf’u vuracakmış. Sağ salim Lefkoşa’da buluştuk.”

3 EVLAT KAYBETTİ

Rauf-Aydın Denktaş çiftinin 6 çocuğu oldu. 2’sini küçük yaşta yakalandıkları hastalıklardan en büyük oğlu Raif’i ise 37 yaşında trafik kazasında kaybetti. İkiz kızları Ender ve Değer ile günümüzde KKTC Maliye Bakanı olan oğlu Serdar Denktaş, annelerini ölümüne kadar yalnız bırakmadı. Aydın Denktaş, 6 yıl önce de torunu Can’ı kaybetti.