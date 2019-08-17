Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 akademik personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden akademik personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde 45 akademik personel istihdam edilecek. Peki, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 akademik personel alımı başvuru şartları neler?
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitenin Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
4- Üniversite Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversite’nin Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. *PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru dilekçesi (Üniversitesi Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan), 2) Özgeçmiş, 3) Yayın Listesi, 4) (2) iki adet fotoğraf,
5) Nüfus cüzdanı suretinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği, 6) Lisans - Yüksek Lisans – Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örneklerini, 7) Üniversite kadrosu dışında herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından imzalı) - (Üniversite Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar- >Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
9) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversite Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan)
10) İlan metni, 11) Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) takım fiziki dosya ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir
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