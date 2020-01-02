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DHA-Genel - Türkiye-Rize / Çamlıhemşin - Muhammet KAÇAR
Haber Giriş: 02.01.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Ayder Yaylası’nda kar altında horon keyfi

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Ayder Yaylası’nda kar altında horon keyfi

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kar yağışı altında horon oynayan tatilciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da beyaza örtüyle kaplandı. Yeni yıl tatilini yaylada geçirenler, kar sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler kar yağışı altında yürüyüş yaptı, tulum ezgileri ile horon oynayarak, alkışla tempo tuttu. Karın keyfini çıkaran çocuklar da kardan adam yaptı.

Kar yağışı Ovit Yaylası’nda etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yaylaya çıkanlar, karda eğlendi.

 

 

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