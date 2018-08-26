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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDDR/ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)
26.08.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Ayder Yaylası'nda adım atacak yer kalmadı

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RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. 4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Yaylada yer bulamayanlar, kurulan çadırlarda konakladı.

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  • Ayder Yaylası bayramda doldu taştı
  • Ayder Yaylası bayramda doldu taştı
  • Ayder Yaylası bayramda doldu taştı
  • Ayder Yaylası bayramda doldu taştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, 9 günlük Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce turistin araçları ile geldiği yaylada uzun araç kuyrukları oluştu.

Ücretli giriş noktasından başlayan araç kuyrukları Ayder Yaylası güzergâhı boyunca uzayıp gitti. Araç yoğunluğu nedeniyle trafik kilitlendi. Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaştı. Park yeri bulamayanlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaştı. Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı, kurulan salıncaklarda sallandı, piknik yaptı, çimlere uzanarak dinlendi.

4 bin yatak kapasitesinin tamamının dolduğu yaylada, yer bulamayanlar ise kurulan çadırlarda konakladı.

Ayder Yaylasında adım atacak yer kalmadı
''AYDER ÇOK GÜZEL''

Eskişehir’den tatil için gelen Cennet Yılmaz, yaylaya hayran kaldığını belirterek, "Ayder çok güzel. Her şey çok doğal" dedi.

Ankara’dan gelen Ayhan Kutay ise "Ayder çok güzel ama yoğunluk çok. Fazla trafik var. Yaylaya ulaşmak kolay olmadı" diye konuştu.

Yunus Yılmaz da Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, "Ayder çok güzel. Yeşilin her tonu var. Karadeniz’in yeşili bir başka. Herkesin burayı görmelerini isterim" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylasında adım atacak yer kalmadı
''YOĞUN ZİYARETÇİ ALDIK''

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yoğun ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti. Sarı, "Sadece Ayder değil diğer bölgelerde yoğunluktan nasibini aldı. Rezervasyon yapmadan gelen misafirler olduğu için konaklamada sorunlar yaşandı. Yer bulamayanlar oldu. Trafikle ilgili sorunlar yaşandı. Ancak yoğunluktan esnafımız memnun oldu. Havada çok güzeldi. Gelenler yaylanın keyfini çıkardı" diye konuştu.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar’a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

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