Aybüke Öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmadı - Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şenay Aybüke Yalçın öğretmen de unutulmadı. Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edildiği yere karanfil bıraktı. Peki, şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kimdir?
Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateşle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın’ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.
İlk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmen iken katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan Şenay Aybüke Yalçın, seslendirdiği "Mağusa Türküsü" ile gönüllere taht kurdu.
Yalçın'ın ismi, öğrenim gördüğü Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki orkestra salonuna verildi.
Şehit öğretmenin kemanı da ailesi tarafından adının verildiği orkestra salonuna bağışlandı.
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