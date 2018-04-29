Ayazağa’da tapu isyanı

1984’te çıkan imar affıyla birlikte arsa ve evlerine ait tapu tahsis belgeleri aldıklarını söyleyen mahalle sakinleri, aradan geçen sürede gerçek tapuların verilmediğini anlattı. Mahalle sakinleri özetle şunları söyledi: “Tapu taleplerimiz İBB Meclisi’nde gündeme alınacağı sırada birden geri çekildi. Arkasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın olduğunu öğrendik. Farklı projeler varmış. Biz tapularımızı istiyoruz.” AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar ise iddialara “Benim bir dosyayı durdurma durumum olamaz” diye yanıt verdi.



