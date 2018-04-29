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    Ayazağa’da tapu isyanı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    29.04.2018 - 20:07 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Ayazağa’da yaklaşık 40 yıldır tapusuz evlerde kalan mahalle sakinleri sokağa çıktı. Ayazağa Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi üzerinde “Reis sesimize kulak ver” ve “Büyükşehir Belediye Başkanı Salih Bayraktar mı, yoksa Mevlüt Uysal mı” yazılı pankartlar taşıdı.

    1984’te çıkan imar affıyla birlikte arsa ve evlerine ait tapu tahsis belgeleri aldıklarını söyleyen mahalle sakinleri, aradan geçen sürede gerçek tapuların verilmediğini anlattı. Mahalle sakinleri özetle şunları söyledi: “Tapu taleplerimiz İBB Meclisi’nde gündeme alınacağı sırada birden geri çekildi. Arkasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı’nın olduğunu öğrendik. Farklı projeler varmış. Biz tapularımızı istiyoruz.” AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar ise iddialara “Benim bir dosyayı durdurma durumum olamaz” diye yanıt verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , istanbul , Ayazağa , gündem
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