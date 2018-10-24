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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.10.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Ayran verirken tanıştılar... Asker ve aşiret kızı evlendi

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Kayserili uzman çavuş, görev esnasında, kendisine ayran verirken tanıştığı Kürt aşiret kızı ile dünya evine girdi, düğünde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Türkçe ve Kürtçe şarkıların söylendiği düğüne katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, çiftin düğününün Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen, geçen yıl Kato Dağı’nda, bu yıl ise Faraşin bölgesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük darbe vurulan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yine dillere destan bir düğün yapıldı ancak bu kez düğün de Türkiye’yi bölmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi. İlçede, Kayserili Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz, görev esnasında, kendilerine ayran veren Jirki aşiretine mensup Zeynep Dereli’ye aşık oldu. Tanışan çift, kısa sürede evlendi. Çiftin düğününe, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz. Alay Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Jirki Aşireti Lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düğünde, asker, polis ve vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluşturdu, sık sık birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“Düğün kardeşliğin en güzel göstergelerinden biri”

Ayran verirken tanıştılar... Asker ve aşiret kızı evlendi



Kaymakam Pendik, Türk ve Kürtlerin kardeş olduğunu belirterek, “Ne ilk ne de son olacak bu güzel birliktelikler. Yeni çiftimiz de bu güzel kardeşliğin meyveleri olacaktır. Öncelikle çiftimize huzur, mutluluk ve hayırlı bereketli yuvalar nasip etmesini yüce rabbimizden temenni ediyoruz. Bu evlilik aslında çok önemli. Sadece bir kızımızla bir oğlumuzun evliliğinden ziyade, Kayserili hem de jandarma personelimiz olan bir gencimiz ile Beytüşşebaplı Kürt vatandaşımızın kızı evleniyorlar. Güzel bir yuva kuruyorlar. Bu Türk-Kürt kardeşliğinin ilk değil son da olmayacak en güzel göstergelerden birisidir. Bu yuvada doğacak çocuklarımız da Türk-Kürt kardeşliğinin, bu güzel atmosferin meyvesi olacaktır. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin, huzurumuzu daim eylesin” dedi.

“Ayran verirken tanıştık”

Uzman Çavuş Coşkun Korkmaz ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Sağ olsun komutanlarımız da geldi. Aşiret liderimiz yalnız bırakmadı bizi. 2015'ten beri burada görev yapıyorum. Sürekli köylere gidiyoruz, yol emniyetine gidiyoruz. Burada tanıştım, bir bardak ayran verdiler içtik, sonra eşimi gördüm ve tanıştık şimdi evlendik” diye konuştu.

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