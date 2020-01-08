Ayan ne demek? Ayan nedir? Ayan TDK kelime anlamı

Ayan kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kelime olan ayan; âyan olarak da TDK'da yer alırken; 'şapkasız a' olarak kullanılmaktadır.

Ayan kelimesinin anlamı;

- Belli ve açıktır.

- Toplumda ileri gelenler(vasıflı kimseler, ün salmış(başarılı) kimselerdir.)

- Senato üyelerine verilen eski bir isimdir.

Ayan TDK Kelime Anlamı

TDK'da da yer aldığı üzere ayan kelimesi ayan ve âyan olarak iki farklı anlamı ile yer almaktadır. TDK Sözlüğünde ise şu şekilde yer almaktadır;

- Ayan: ''Belli, Açık''

- Âyan: ''İleri gelenler, Senato Üyeleri''

Âyan Ne Demek?

Tarihte kullanılan ayan kelimesi Osmanlı Devletinde taşra bölgelerinde söz sahibi toprak beylerini ifade etmek için kullanılırdı. Bu ayan kimseler halkın gözünde ileri gelen kimse olduklarından; halkın isteklerini iletmek için bulunurlardı. Halk muhakkak ki ayan kimselerden yardım almak isterlerdi. Diğer yandan zengin ve güçlü kimseleri de ifade etmede ayan kelimesi kullanılırdı. Zengin ve güçlü kimse demek yerine ayan kimse denirdi. Osmanlı Devletinde de yer aldığı üzre anlamını taşıyarak günümüzde de ayan kelimesi kullanılmaktadır. Türkçe Sözlükte de anlamı geçerliliğini devam ettirmektedir.