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    Ayakta duramadılar...

    İHA
    09.07.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

    Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cesedi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi, Yörükler Camii'ne götürüldü.

    Cenaze namazının kılınmasının ardından Ufuk Tatar'ın cenazesi Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

    Baba Mehmet Tatar ile annesi Durdu Tatar yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

    Etiketler: kayıp çocuk
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