Ayakkabıyı deneyip, çaldılar

Olay, 28 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kapüşon giyen Omit C. ve S.O., girdikleri 6 katlı apartmanda, daire önlerindeki ayakkabılardan kaliteli olanları giyip, denedi. Omit C., ayağına uyan yaklaşık 400 lira değerindeki spor ayakkabısını alıp, S.O. ile birlikte binadan ayrıldı. Şüphelilerin kapı önlerindeki ayakkabıları giyip deneme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah uyandıklarında ayakkabının kapı önünde olmadığını fark eden daire sakini, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.