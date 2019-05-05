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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
05.05.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Ayakkabı ve kaskları ele verdi

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Ayakkabı ve kaskları ele verdi

Konya'da hurdacılık yapan Hasan Tosun'un (55), el, ayak ve ağzını bantlayıp bıçak zoruyla 6 bin lira parasını ve cep telefonunu alan motosikletli 2 kişi, başkalarına taktıkları kask ile şüphelilerden birinin giydiği bordo renkli ayakkabı sayesinde yakalandı. 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı.

Olay, 1 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki hurda dükkanında meydana geldi. Hasan Tosun'a ait dükkana motosikletle gelen ve başlarında kask bulunan 2 kişi, Tosun'un el, ayak ve ağzını bantladı. Tosun'a bıçak çeken şüpheliler, cebindeki 6 bin lira ve cep telefonunu alarak geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

BORDO AYAKKABI VE KASKLARI ELE VERDİ

Araştırmalarını derinleştiren polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, daha sonra Hasan Tosun'a hurda satan müşterilerin listesini çıkardı. Listeden yola çıkan polis, aralarında motosiklet kullananları belirledi.

Polis, Hasan Tosun'un müşterisi olan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Cavit Sertkaya'nın (30) adresine gitti. Polis, eve gittiğinde güvenlik kamera görüntülerinde dikkatlerini çeken motosikleti kullanan kişinin giydiği bordo renkli ayakkabıyı gördü.

Bunun üzerine arama yapan polis, olayda kullanılan motosiklet, üzerinde beyaz şeritleri bulunan biri kırmızı, biri mavi renkli kask ve bıçağı da ele geçirdi. Sertkaya'nın ifadesi doğrultusunda olayı birlikte işlediği ortağı Seyit Pekuzunoğlu da (44) gözaltına alındı.

ÖNCEDEN BELİRLEMİŞLER

Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul eden Cavit Sertkaya, ''Orası bizim daha önceden hurda verdiğimiz bir yerdi. Borcumuz vardı. Hurdacıya giderek elini, ayağını bağladık, parayı ve telefonu gasp ettik" dediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece, 'kasten yaralama ve yağma' suçlarından tutuklandı.

Ayakkabı ve kaskları ele verdi

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